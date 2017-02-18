Гол Галаджана спас "Локомотив" от поражения в матче с "Бэйцзином"

"Локомотив" сыграл вничью с китайским "Бэйцзин Гоань" в товарищеском матче на сборе в Испании. В середине второй половины встречи китайцы вышли вперед, а красно-зеленые отыгрались лишь в концовке встречи. Гол на счету 18-летнего воспитанника команды Артема Галаджана.

Товарищеский матч

"Бэйцзин Гоань" (Китай) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 1:1 (0:0)

Голы: Юй Дабао, 64 (1:0). Галаджан, 80 (1:1).

"Локомотив": Коченков (Абаев, 46), Ротенберг, Маргасов, Касаев, Тарасов (Натхо, 67), Фарфан, Игнатьев, Ндинга, Баринов, Портнягин (Галаджан, 46), Лысов.