Гол Гацкана принес Молдавии победу над Сан-Марино

В товарищеском матче сборная Молдавии в гостях обыграла Сан-Марино со счетом 2:0. Забитым мячом отметился полузащитник "Ростова" Александр Гацкан.

Товарищеский матч

Сан-Марино – Молдавия – 0:2 (0:1)

Голы: Посмак, 26 (0:1). Гацкан, 72 (0:2).