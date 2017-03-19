22:22 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Гол Гацкана принес Молдавии победу над Сан-Марино

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В товарищеском матче сборная Молдавии в гостях обыграла Сан-Марино со счетом 2:0. Забитым мячом отметился полузащитник "Ростова" Александр Гацкан.

Товарищеский матч

Сан-Марино – Молдавия – 0:2 (0:1)

Голы: Посмак, 26 (0:1). Гацкан, 72 (0:2).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andersen32

Странно, по всей Европе чемпионаты в разгаре, а молдавашки проводят товарищеские матчи. А может Гацкан получает зарплату в сборной Молдавии?

22:39

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