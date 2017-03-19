Гол Гацкана принес Молдавии победу над Сан-Марино

В товарищеском матче сборная Молдавии в гостях обыграла Сан-Марино со счетом 2:0. Забитым мячом отметился полузащитник "Ростова" Александр Гацкан.
Товарищеский матч
Сан-Марино – Молдавия – 0:2 (0:1)
Голы: Посмак, 26 (0:1). Гацкан, 72 (0:2).
В товарищеском матче сборная Молдавии в гостях обыграла Сан-Марино со счетом 2:0. Забитым мячом отметился полузащитник "Ростова" Александр Гацкан.
Товарищеский матч
Сан-Марино – Молдавия – 0:2 (0:1)
Голы: Посмак, 26 (0:1). Гацкан, 72 (0:2).
Andersen32
Странно, по всей Европе чемпионаты в разгаре, а молдавашки проводят товарищеские матчи. А может Гацкан получает зарплату в сборной Молдавии?
22:39