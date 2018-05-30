05:55 | Футбол — Товарищеские матчи

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Шотландию


Сборная Перу переиграла Шотландию в товарищеском матче (2:0). Второй гол перуанцев забил форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, который провел на поле 81 минуту.

Перуанцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Дании (16 июня), Франции (21 июня) и Австралии (26 июня).

Товарищеский матч

Перу – Шотландия – 2:0 (1:0)

Голы: Куэва, 37 – с пенальти (1:0). Фарфан, 47 (2:0).

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