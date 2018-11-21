Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Сборная Перу проиграла Коста-Рике в товарищеском матче. Перуанский форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан вышел на поле на 69-й минуте и забил гол.

Товарищеский матч

Перу – Коста-Рика – 2:3 (1:1)

Голы: Флорес, 20 (1:0). Макдональд, 41 (1:1). Крус, 54 (1:2). Фарфан, 73 (2:2). Кэмпбелл, 77 – с пенальти (2:3).

Перу: Гальесе, Корсо, Трауко, Араухо, Сантамария, Йотун (К.Гонсалес, 81), Бенавенте (Калькатерра, 81), Поло (Каррильо, 60), Акино (Тапия, 66), Руидиас (Фарфан, 69), Флорес (Рейна, 61).

Коста-Рика: Альварадо, Кальво, Дж.Гонсалес, Уостон, Матаррита (Мора, 68), Салинас, Руис (Агилар, 59), Борхес, Крус (Куберо, 64), Кэмпбелл (Леаль, 86), Макдональд (Джордж, 74).

Предупреждения: Крус, 62. Салинас, 69. Араухо, 80. Корсо, 90+3. Кальво, 90+5.

Судья: Орбе (Эквадор).

21 ноября. Арекипа. Стадион "Estadio de la Universidad Nacional San Agustin".

Фарфан забил за сборную Перу спустя 5 минут после выхода на поле. Видео