Гол Езбилиса помог Армении разгромить Белоруссию

Сборная Армении разгромила Белоруссию в товарищеском матче - 4:1. Счет открыл бывший полузащитник "Кубани" и "Спартака" Арас Езбилис. За армян также на поле выходили экс-игрок "Кубани" и "Краснодара" Маркос Пиццели и форвард "СКА-Хабаровска" Руслан Корян.

В составе Белоруссии единственный мяч забил бывший футболист "Рубина" Антон Сарока. Также в поединке приняли участие экс-голкипер "Оренбурга" Александр Гутор, полузащитник "Тосно" Александр Карницкий, бывший хавбек "Динамо", "Томи" и "Оренбурга" Павел Нехайчик и Сергей Политевич, ранее выступавший за "Крылья Советов".

Товарищеские матчи

Армения - Белоруссия - 4:1 (2:0)

Голы: Езбилис, 42 (1:0). Мхитарян, 45 (2:0). Овсепян, 55 (3:0). Сарока, 58 - с пенальти (3:1). Варданян, 84 (4:1).

Нереализованный пенальти: Мхитарян, 41 (вратарь).

Армения: Бегларян, Амбарцумян, Андонян, Микаэлян, Пизелли (Ишханян, 67), Мхитарян (Григорян, 74), Малакян (Варданян, 78), Езбилис (Симонян, 46), Овсепян, Барсегян (Корян, 74), Кадимян (Дагбашян, 68).

Белоруссия: Гутор, Политевич, Наумов (Гаврилович, 82), Бурко, Нехайчик (С.Матвейчик, 74), Володько, Быков (Ковалев, 46), Карницкий (Евдокимов, 78), Корзун (Д.Лаптев, 62), Седько (Климович, 46), Сарок.

Предупреждения: Наумов, 28. Нехайчик, 32. Карницкий, 39. Андонян, 53. Ишханян, 86.

Судья: Силагава (Грузия).

Сингапур - Ливан - 0:1 (0:1)

Камбоджа - Мьянма - 1:2 (0:1)

Гонконг - Бахрейн - 0:2 (0:0)

Никарагуа - Доминиканская республика - 0:3 (0:1)