Гол Дзюбы помог "Арсеналу" обыграть БАТЭ

Тульский "Арсенал" обыграл БАТЭ в товарищеском матче, который прошел в Турции, - 4:3. В составе российского клуба первый гол забил Артем Дзюба, перешедший в команду Миодрага Божовича из "Зенита" на правах аренды.

Товарищеский матч

"Арсенал" - БАТЭ - 4:3 (2:1)

Голы: Скавыш, 2 (0:1). Кангва, 31 (1:1). Кангва, 45 (2:1). Дзюба, 60 (3:1). Ткачев, 63 (4:1). Туоминен, 71 (4:2). Мухамедов, 89 (4:3).

"Арсенал": Левашов, Комбаров (Александров, 66), Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Майга, Дзюба, Кангва.

Предупреждения: Альварес, 27. Чаушич, 72.

Судья: Стоянов (Молдавия).

27 февраля. Белек. Стадион Cornelia Diamond Sports Center.

Дзюба забил первый гол за "Арсенал". Видео