Гол Депая принес Голландии победу над Шотландией, Промес отыграл 76 минут

Сборная Голландии в товарищеском матче обыграла на выезде Шотландию - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард "Лиона" Мемфис Депай.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел в стартовом составе. На 76-й минуте он был заменен на полузащитника "Фейеноорда" Стивена Бергейса.
Товарищеский матч
Шотландия - Голландия - 0:1 (0:1)
Гол: Депай, 40 (0:1).
Шотландия: Гордон, Берра (Малгрю, 46), Робертсон, Тирни, Форрест (Фрэйзер, 71), Филлипс, Джек, Макгрегор (Каммингс, 87), Маклин, Макгинн, Кристи.
Голландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Аке, Рекик, Фосу-Менса (Фелтман, 72), Вайналдум, Стротман, Бабел, Депай, Промес (Бергхейс, 76).
Предупреждения: Макгинн, 64. Стротман, 74.
Судья: Бюке (Франция).
9 ноября. Абердин. Стадион Pittodrie Stadium.
- Спартак (футбол)
- Лион
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Шотландии
- Фейеноорд
- Квинси Промес
- Мемфис Депай
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