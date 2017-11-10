Гол Депая принес Голландии победу над Шотландией, Промес отыграл 76 минут

Сборная Голландии в товарищеском матче обыграла на выезде Шотландию - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард "Лиона" Мемфис Депай.

Нападающий "Спартака" Квинси Промес вышел в стартовом составе. На 76-й минуте он был заменен на полузащитника "Фейеноорда" Стивена Бергейса.

Товарищеский матч

Шотландия - Голландия - 0:1 (0:1)

Гол: Депай, 40 (0:1).

Шотландия: Гордон, Берра (Малгрю, 46), Робертсон, Тирни, Форрест (Фрэйзер, 71), Филлипс, Джек, Макгрегор (Каммингс, 87), Маклин, Макгинн, Кристи.

Голландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Аке, Рекик, Фосу-Менса (Фелтман, 72), Вайналдум, Стротман, Бабел, Депай, Промес (Бергхейс, 76).

Предупреждения: Макгинн, 64. Стротман, 74.

Судья: Бюке (Франция).

9 ноября. Абердин. Стадион Pittodrie Stadium.