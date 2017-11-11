Глушаков обошел Игоря Нетто и догнал Аленичева и Смертина по матчам за сборную

Товарищеский матч против Аргентины стал для хавбека Дениса Глушакова 55-м в составе сборной России. Полузащитник "Спартака" появился на поле в стартовом составе. По этому показателю он обогнал легендарного капитана сборной СССР Игоря Нетто, а также игрока "Локомотива" Игоря Денисова.

Глушаков дебютировал в сборной России 29 марта 2011 года в товарищеском матче с Катаром (1:1). Он принял участие в Евро-2012 и 2016, а также ЧМ-2014.

Помимо Глушакова, за национальную команду 55 игр проводили Виктор Колотов, Дмитрий Аленичев и Алексей Смертин.

Трансляция матча Россия - Аргентина