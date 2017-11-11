Глушаков – об обмене футболками: "Теперь у Месси полная коллекция"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию нападающего Лионеля Месси.

На снимке форвард сидит на фоне футболок, которые он получил от соперников. Одна из них, дорисованная с помощью графического редактора, с фамилией Глушакова на спине.

"Теперь коллекция Месси полная", – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что российский полузащитник поменялся футболками с Месси во время перерыва матча с аргентинцами.

Глушаков обменялся с Месси футболками в перерыве матча Россия – Аргентина//

Денис Глушаков: "Футболка Месси? Брошу в стирку"