Главный тренер сборной Нигерии: "Жаль, что нет Месси, но Аргентину можно понять"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор в преддверии товарищеского матча против Аргентины отметил, что было бы интересно сыграть против нападающего Лионеля Месси. Специалист также выразил сожаление, что форвард не сможет принять участие в предстоящей встрече.

- Отсутствие Месси - это не плюс и не минус для нас в чисто футбольном плане, - сказал Рор. - У нас есть план на игру, от этого не зависящий. Хотя, конечно, сыграть против него было бы интересно. Да и зрителям в Краснодаре тоже, наверное, обидно. Но аргентинцев можно понять - они хотят поберечь своего лидера. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомим, что матч Аргентина – Нигерия начнется завтра в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.