Главный тренер сборной Кореи: "Россия - одна из ведущих футбольных держав"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен в преддверии товарищеского матча против сборной России назвал лидером российской команды нападающего Александра Кокорина. Специалист также добавил, что его подопечные намерены показать атакующий футбол.

– Мы уже выполнили свою главную задачу – попали на чемпионат мира, который пройдет как раз здесь, в России, – сказал Син Тхэ Ен. – И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен. Мы надеемся показать свой лучший футбол. Российская команда – более чем достойный соперник. Как по мне, Россия – одна из ведущих футбольных держав. О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду – сами все увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет.

– Кого знаете из российских игроков? Кого назовете лидером?

– Кокорина! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​