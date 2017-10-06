Главный тренер сборной Кореи: "На нас никак не повлияла напряженная ситуация вокруг КНДР"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен в преддверии товарищеского матча против сборной России в интервью "СЭ" отметил, что на его команду никак не повлияла напряженная политическая ситуация в Восточной Азии. Специалист подчеркнул, что его подопечные профессионалы своего дела.

– Не отвлекает ли от футбола сложная политическая обстановка в вашем регионе и напряженные отношения с КНДР?

– Вообще никак. Мы профессионалы и делаем свое дело. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00. "СЭ" проведет трансляцию встречи.​