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19:16 | Футбол — Товарищеские матчи

Главный тренер сборной Кореи: "Кокорин - серьезный и опасный футболист"

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Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен после поражения в товарищеском матче от России (2:4) отметил физическое состояние россиян, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Кого бы выделили в составе российской команды? Кто доставил больше всего неудобств?

- Хочу отметить, прежде всего, очень отличное физическое состояние россиян. Плюс команда как коллектив играла крайне слаженно.

- Перед матчем вы выделяли Кокорина. Как оцените его футбол? Он действительно лидер?

- Сегодня он показал отличную физическую форму и наряду с 10-м номером (Смолов. – Прим. "СЭ") был очень активен в нападении. Считаю, Кокорин продолжает оставаться серьезным и опасным футболистом.

Трансляция матча Россия - Корея

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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КОММЕНТАРИИ (1)
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friend1310

Опасный, это в смысле Кокорин с ножиком что ли ходит?

19:33