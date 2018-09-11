Главный тренер сборной Чехии: "Не нахожу себе места после поражения от России"

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим после поражения от России в товарищеском матче (1:5) признался, что не находит себе места.

– Это поражение тяжелее того, что было от Украины несколько дней назад?

– Да. То поражение не так сильно повлияло на мое самочувствие, - приводит пресс-служба РФС слова Яролима. - Сейчас я не нахожу себе места.

– Есть ли проблемы в команде? Почему проиграли с таким счетом?

– Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо и воспользовалась всеми своими моментами на сто процентов. Матч с Украиной был равным, тут нельзя сравнивать. А Россия была на голову сильнее нас.

– Думаете, вы правильно выбрали направление для развития сборной, если проиграли и Украине, и России? Как вы видите будущее в команде?

– Это не система допустила ошибки, просто футболисты сыграли недостаточно сильно. Игра в нападении не получилась, а в защите были допущены грубейшие ошибки. Нужно либо налаживать действия впереди, либо в обороне, а мы хотели и там, и там преуспеть. Вот, что из этого вышло.