Главный тренер сборной Алжира считает, что против него ведется информационная война

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер считает, что против него ведется информационная кампания. В местных СМИ ходят слухи, что в случае поражения от Португалии в товарищеском матче Маджера могут уволить, поскольку три предыдущих поединка он проиграл, но они тоже были товарищескими.

– В Португалии не догадываются, как у нас обстоят дела, – цитирует AFP Маджера. – Весь мир должен знать, что я становлюсь жертвой махинаций, хотя делаю хорошую работу. Мы пока играли только в товарищеских матчах. Еще не было ни одного официального. Справедливо ли увольнять после этого тренера? Я теперь понимаю, почему мои предшественники не хотели проводить товарищеские матчи. Они боялись оказаться на моем месте. Нам же хватило смелости играть. Мы строим сильную сборную и не боимся уступать в процессе. Но увольнение после товарищеских матчей. Это все равно что попросить уволить тренера сборной Португалии после ничьей с Тунисом.