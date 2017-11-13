Главный тренер Нигерии: "Лимит в РФПЛ больше не смущает Идову, он готов играть за Нигерию"

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор планирует выпустить защитника "Амкара" Брайана Идову в товарищеском матче с Аргентиной.
Специалист подчеркнул, что рассчитывает на 25-летнего футболиста. Напомним, у Идову русская мать и отец нигериец.
– Год назад Идову уже вызывался в сборную, но тогда не сыграл из-за сложности с лимитом на легионеров в российском чемпионате, – начал Рор. – Однако сейчас ситуация изменилась. И завтра он, вполне вероятно, сыграет.
Я рассчитываю на Брайана не только как на хорошего переводчика в России, но и как полноценного игрока, который войдет в заявку на чемпионат мира.
Встреча между аргентинцами и нигерийцами состоится завтра на стадионе Краснодар, начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча. (Филипп ПАПЕНКОВ)
grroznyi85
Главный тренер сборной Нигерии походу что-то знает о возможном изменении лимит на легионеров
19:43