Главный тренер Нигерии: "Лимит в РФПЛ больше не смущает Идову, он готов играть за Нигерию"

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор планирует выпустить защитника "Амкара" Брайана Идову в товарищеском матче с Аргентиной.

Специалист подчеркнул, что рассчитывает на 25-летнего футболиста. Напомним, у Идову русская мать и отец нигериец.

– Год назад Идову уже вызывался в сборную, но тогда не сыграл из-за сложности с лимитом на легионеров в российском чемпионате, – начал Рор. – Однако сейчас ситуация изменилась. И завтра он, вполне вероятно, сыграет.

Я рассчитываю на Брайана не только как на хорошего переводчика в России, но и как полноценного игрока, который войдет в заявку на чемпионат мира.

Встреча между аргентинцами и нигерийцами состоится завтра на стадионе Краснодар, начало игры – 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча. (Филипп ПАПЕНКОВ)