Главный тренер Египта - про участие Салаха в ЧМ-2018: "Салах сделает это"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после ничьей с Колумбией (0:0) в товарищеском матче отметил, что без лидера Мохамеда Салаха команде было тяжело. Однако наставник выразил уверенность, что форвард "Ливерпуля" успеет восстановиться к чемпионату мира.

Напомним, 25-летний египтянин получил травму плеча в финале Лиги чемпионов. Восстановление, предположительно, займет три недели.

– Салах сделает это, – цитирует Купера goal.com. – Мы оптимистичны, все медицинские отчеты говорят, что Мохамед сыграет на турнире.

Тем не менее мы должны быть готовы к любой ситуации, которая может произойти перед началом чемпионата. Заменить Салаха непросто, без сомнений. Он наше оружие, особенно на контратаках, когда задействованы его скорость и мастерство.