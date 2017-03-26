Глава МВД Сербии пообещал схватить и наказать фанатов, напавших на болельщиков "Спартака"

Глава Министерства внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что виновные в нападении на болельщиков "Спартака" будут найдены. Он отметил, что никто не может думать о том, чтобы помешать российско-сербской дружбе. В субботу "Спартак" проводил товарищеский матч против "Црвены Звезды" (1:2), после которого произошло нападение на красно-белых болельщиков фанатами "Партизана".

– Наша задача – схватить и сурово наказать преступников, – цитирует ТАСС Стефановича. – Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными гражданами. Никто не должен даже подумать, что сможет помешать российско-сербской дружбе, которая может выдержать любые испытания. Сербия стремится к тому, чтобы эта дружба стала еще крепче.