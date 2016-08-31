Германия победила Финляндию в последнем матче Швайнштайгера

Сборная Германии в товарищеском матче в Менхенгладбахе победила сборную Финляндии – 2:0. Голами отметились Макс Майер и Месут Езил.

Отметим, что эта встреча стала последней в составе национальной команды для немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера. 32-летний хавбек выступал за сборную с 2004 года, провел в составе команды 121 матч, и забил 24 гола.

Товарищеский матч

Германия – Финляндия – 2:0 (0:0)

Голы: Майер, 55 (1:0). Араюри, 77 - в свои ворота (2:0).

Германия: тер Штеген (Лено, 46), Мустафи, Зюле (Та, 58), Киммих, Хектор (Езил, 63), Швайнштайгер (Вайгль, 68), Беллараби, Майер, Брандт (Мюллер, 78), Гетце, Фолланд.

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Райтала, Уронен (Шюллер, 60), Араюри (Ояла, 82), Лам, Хальсти (Маттила, 72), Хямяляйнен (Пукки, 46), Ринг, Лод (Саксела, 60), Похьянпало (Маркканен, 72).

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

31 августа. Менхенгладбах. Stadion im Borussia-Park.