Германия не без проблем обыграла Перу

Сборная Германии в концовке встречи вырвала победу у команды Перу в товарищеском матче - 2:1. В составе немцев отличились Юлиан Брандт и Нико Шульц. За перуанцев забил Луис Адвинкула.

Товарищеский матчи

Германия - Перу - 2:1 (1:1)

Голы: Адвинкула, 22 (0:1). Брандт, 25 (1:1). Шульц, 85 (2:1).

Германия: тер Штеген, Гинтер (Керер, 72), Боатенг (Рюдигер, 46), Зюле, Шульц, Киммих, Кроос, Гюндоган (Мюллер, 84), Ройс (Дракслер, 46), Вернер (Хаферц, 88), Брандт (Петерсен, 70).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Араухо, Сантамария, Трауко, Фарфан, Акино, Йотун (Калькатерра, 76), Куэва, Флорес (Лопес, 67), Руидиас (Пенья, 85).

Предупреждение: Адвинкула, 73.

09 сентября. Зинсхайм. Стадион "WIRSOL Rhein-Neckar-Arena".