Гарет Саутгейт: "В некоторых эпизодах матча с Германией у нас могли возникнуть проблемы"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после товарищеского матча с Германией (0:0) отметил, что в первом тайме команду очень выручил голкипер Джордан Пикфорд. Напомним, что следующий матч Англия проведет против Бразилии 14 ноября.

– В первом тайме нам очень нужны были сэйвы Пикфорда, – цитирует BBC Саутгейта. – В некоторых эпизодах у нас могли возникнуть серьезные проблемы. В этом матче мы ответили на все свои вопросы. Но, думаю, мы неплохо справились.