Гарет Саутгейт: "Руни - легендарный игрок сборной Англии"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вызов в состав национальной команды нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни. Специалист назвал 33-летнего форварда легендой английского футбола.

– Уэйн Руни является легендарным игроком для сборной Англии, – цитирует пресс-служба национальной команды Саутгейта . – Уважение ветеранов – основополагающая часть истории. Большая удача, что сложившиеся обстоятельства позволят сыграть Руни в прощальном матче на домашнем стадионе "Уэмбли" перед своими болельщиками именно против сборной США.

Товарищеский матч Англия – США пройдет 15 ноября на стадионе "Уэмбли". Игра начнется в 23.00 (мск). Полученные средства от игры буду направлены в фонд имени Уэйна Руни.

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