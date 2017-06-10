Габриэл Жезус получил травму лица и пропустит матч с Австралией

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил повреждение в товарищеском матче против Аргентины (0:1). По информации GloboEsporte, у него диагностирован перелом левой глазницы.

В концовке поединка форвард получил удар локтем в голову от Николаса Отаменди. Несколько минут игроку оказывали помощь, после чего унесли на носилках.

Жезус исключен из заявки сборной Бразилии на контрольный матч с Австралией, который пройдет 13 июня.