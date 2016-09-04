19:39 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Футболисты сборной Ганы добираются в Москву пятью рейсами

0
0
0
1

Последний из игроков сборной Ганы, защитник Джонатан Менса из "Анжи", прибудет в Москву из Аккры транзитом через ОАЭ лишь завтра утром. Таким образом, футболисты "Черных звезд" добираются на матч с Россией пятью рейсами, и разница между первым (через Турцию) и последним (через Эмираты) составляет около суток.

Ранее наставник сборной Ганы Авраам Грант отменил запланированную на сегодня тренировку на стадионе "Локомотив". Сегодня команда, лишь вчера игравшая с Руандой, будет заниматься в тренажерном зале, а тренировку проведет завтра в 17:30.

Матч Россия – Гана состоится 6 сентября, начало встречи – в 19:00 по московскому времени. (Игорь РАБИНЕР)

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

честный человечишко

это происки Мутко...

19:45

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ