Франция обыграла Италию в товарищеском матче

Сборная Франции обыграла Италию в товарищеском матче, который состоялся в Бари. Победный гол на счету Жиру. Стоит отметить, что сборная Италии провела первый матч под руководством Джампьеро Вентуры.

Товарищеский матч

Италия – Франция – 1:3 (1:2)

Голы: Марсьяль, 17 (0:1). Пелле, 22 (1:1). Жиру, 28 (1:2). Кюрзава, 81 (1:3).

Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Астори, Кьеллини, Барцальи (Ругани, 46), Кандрева, Де Росси (Монтоливо, 46), Пароло, Бонавентура (Верратти, 66), Де Шильо (Флоренци, 58), Пелле, Эдер (Белотти, 75).

Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Косьельни (Юмтити, 83), Кюрзава (Динь, 90+2), Гризманн (Дембеле, 63), Канте, Матюиди (Сиссоко, 63), Погба, Марсьяль (Пайет, 46), Жиру (Жиньяк, 46).

Предупреждения: Сидибе, 3. Белотти, 90+1.

Судья: Кайперс (Голландия).

01 сентября. Бари. Стадион "San Nicola".