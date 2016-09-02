00:02 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Франция обыграла Италию в товарищеском матче

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Сборная Франции обыграла Италию в товарищеском матче, который состоялся в Бари. Победный гол на счету Жиру. Стоит отметить, что сборная Италии провела первый матч под руководством Джампьеро Вентуры. 

Товарищеский матч

Италия – Франция – 1:3 (1:2)

Голы: Марсьяль, 17 (0:1). Пелле, 22 (1:1). Жиру, 28 (1:2). Кюрзава, 81 (1:3).

Италия: Буффон (Доннарумма, 46), Астори, Кьеллини, Барцальи (Ругани, 46), Кандрева, Де Росси (Монтоливо, 46), Пароло, Бонавентура (Верратти, 66), Де Шильо (Флоренци, 58), Пелле, Эдер (Белотти, 75).

Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Косьельни (Юмтити, 83), Кюрзава (Динь, 90+2), Гризманн (Дембеле, 63), Канте, Матюиди (Сиссоко, 63), Погба, Марсьяль (Пайет, 46), Жиру (Жиньяк, 46).

Предупреждения: Сидибе, 3. Белотти, 90+1.

Судья: Кайперс (Голландия).

01 сентября. Бари. Стадион "San Nicola".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Ну всё, теперь точно... хотя...

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