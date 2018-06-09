Финляндия обыграла Белоруссию с игроком "Тосно"

Сборная Финляндии обыграла Белоруссию в товарищеском матче. В составе белорусов на поле появились Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург"), Сергей Кисляк (экс-"Рубин" и "Краснодар"), Игорь Стасевич (экс-"Волга"), Максим Скавыш (экс-"Балтика"), Игорь Шитов (экс-"Динамо" и "Мордовия"), а также Александр Карницкий, который в прошедшем сезоне защищал цвета "Тосно".
Товарищеский матч
Финляндия - Белоруссия - 2:0 (1:0)
Голы: Уронен, 7 (1:0). Ягуби, 75 (2:0).
Финляндия: Градецки, Райтала (Гранлунд, 64), Уронен, Хальсти, Спарв, Тойвио, Лод (Скрабб, 75), Камара (Шюллер, 54), Вяйрюнен (Садик, 81), Сойри (Ягуби, 46), Карьялайнен (Лам, 90).
Белоруссия: Щербицкий, Веретило (Шитов, 46), Матвейчик (Драгун, 46), Гаврилович, Поляков (Павловец, 64), Карницкий (Кисляк, 79), Ковалев (Стасевич, 68), Шикавка (Володько, 46), Бага, Скавыш, Лаптев.
Предупреждения: Скавыш, 25. Шитов, 68.
Судья: Дюрье (Люксембург).
- Рубин
- Крылья Советов См
- Динамо Москва (футбол)
- Мордовия
- Волга Нижний Новгород
- Сергей Кисляк
- Краснодар
- Балтика
- Оренбург (футбол)
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Финляндии (Футбол)
- Игорь Шитов
- Тосно
- Игорь Стасевич
- Станислав Драгун
- Максим Скавыш
- Александр Карницкий