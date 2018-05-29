Фернанду Сантуш: "Для меня ничья никогда не будет хорошим результатом"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил недовольство ничьей с Тунисом (2:2) в товарищеском матче. По ходу игры португальцы вели со счетом 2:0.

– Это неудачный результат, – цитирует AFP Сантуша. – Мы хотели победить. Для меня ничья никогда не будет хорошим результатом. В первом тайме мы полностью доминировали, быстро атаковали и били. А при счете 2:0 сделали много ошибок, позволив Тунису сократить отставание. Нужно было больше агрессии. Мы всегда были сильны в обороне, а тут пропустили дважды, так что я недоволен.