Фернандеш – в стартовом составе сборной Португалии на матч с Саудовской Аравией

Полузащитник "Локомотива" и сборной Португалии Мануэл Фернандеш в товарищеском матче с Саудовской Аравией выйдет на поле с первых минут. А его одноклубник Эдер не попал в заявку португальцев на игру. Полностью состав португальцев выглядит следующим образом:

Португалия: Лопеш, Пепе, Нету, Гедеш, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Фернандеш, Кевин Родригес, Жоау Конселу, Андре Силва.

Встреча начнется в 23.45 по московскому времени.