Федерация футбола Азербайджана: "Платить 2-3 миллиона за матч с Аргентиной – нерационально"

Генеральный секретарь Федерации футбола Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов отметил, что считает нерациональным платить от двух до трех миллионов долларов за товарищеский матч с Аргентиной. Он также добавил, что федерация могла бы рассмотреть предложение, если бы нашла спонсора.

– Нам часто поступают такого рода предложения как от Аргентины, так и от Бразилии и Уругвая. Но на данный момент мы считаем, что платить от 2 до 3 миллионов долларов за 90 минут игры – это нерационально, – приводит Azerisport слова Мамедова. – Если, конечно, найдется спонсор, то мы можем рассмотреть предложение.

Все чаще встречается практика платы за товарищеский матч. В некоторых случаях оплачивается перелет и гонорары. В прошлые годы нашей ассоциации тоже платили за перелеты, чтобы провести товарищеский матч. Если не ошибаюсь, в некоторых случаях даже гонорары были. Но, разумеется, не такие, как у Аргентины или Бразилии (улыбается). В целом в данный момент Бразилия и Аргентина считаются самыми дорогими командами. Ну, а потом уже Уругвай, и так далее.

Напомним, Аргентина в ноябре провела товарищескую встречу с Россией, которая завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0.

По информации "СЭ", сборная Аргентины получит 3 миллиона долларов за игру с Израилем, которая состоится 9 июня.