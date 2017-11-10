Федерация футбола Армении: матч с Белоруссией не был договорным

Пресс-служба Федерации футбола Армении (ФФА) опровергла ранее появившуюся информацию о возможном договорном матче со сборной Белоруссии (4:1). Товарищеская встреча прошла в Ереване 9 ноября.

– Мы категорически опровергаем данную информацию, – цитирует ФФА агентство "Новости-Армения".

Ранее некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, заявила, что время встречи было зафиксировано необычное движение ставок.

– Перед матчем коэффициент на тотал больше 2,5 мяча был установлен на отметке 2.0. Но к 41-й минуте он был на той же отметке, хотя счет во встрече не был открыт. Перед перерывом Армения забила дважды, а после перерыва и ещё, обеспечив проход ставки на ТБ 2,5, – говорилось в сообщении Federbet в Фейсбуке.