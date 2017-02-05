16:32 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Фарфан - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Сенаном"

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Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч против "Сенана". Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан впервые выйдет на поле в футболке красно-зеленых. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Локо" выглядит следующим образом: Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Баринов, Фарфан, Майкон.

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