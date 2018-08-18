Фарфан и Куэва вызваны в сборную Перу на матчи с Голландией и Германией

Тренерский штаб сборной Перу объявил состав на товарищеские матчи против Голландии и Германии. Вызов в национальную команду на сентябрьские матчи получил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан и полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва. 6 сентября перуанцы сыграют с голландцами, а 9 сентября – с немцами.
Полностью состав сборной Перу на матчи с Германией и Голландией:
вратари – Педро Гальесе, Хосе Карвальо, Патрисио Альварес;
защитники – Луис Адвинкула, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Мигель Араухо, Нильсон Лойола, Андерсон Сантамария, Йоан Мадрид, Луис Абрам, Маркос Лопес;
полузащитники – Педро Акино, Вильдер Картахена, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Йосимар Йотун, Серхио Пенья, Орасио Калькатерра;
нападающие – Энди Поло, Андре Каррильо, Рауль Руидиас, Джефферсон Фарфан, Рей Сандоваль.
Anunciamos la lista de convocados para los amistosos ante @OnsOranje y @DFB_Team_ES en setiembre. #ArribaPeru ⚽️🇵🇪🙌 pic.twitter.com/1mhnnKHVDT– Selección Peruana (@SeleccionPeru) 17 августа 2018 г.
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Краснодар
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- Сборная Перу (Футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Кристиан Куэва