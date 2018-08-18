Фарфан и Куэва вызваны в сборную Перу на матчи с Голландией и Германией

Тренерский штаб сборной Перу объявил состав на товарищеские матчи против Голландии и Германии. Вызов в национальную команду на сентябрьские матчи получил нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан и полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва. 6 сентября перуанцы сыграют с голландцами, а 9 сентября – с немцами.

Полностью состав сборной Перу на матчи с Германией и Голландией:

вратари – Педро Гальесе, Хосе Карвальо, Патрисио Альварес;

защитники – Луис Адвинкула, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Мигель Араухо, Нильсон Лойола, Андерсон Сантамария, Йоан Мадрид, Луис Абрам, Маркос Лопес;

полузащитники – Педро Акино, Вильдер Картахена, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Йосимар Йотун, Серхио Пенья, Орасио Калькатерра;

нападающие – Энди Поло, Андре Каррильо, Рауль Руидиас, Джефферсон Фарфан, Рей Сандоваль.