Фанаты сборной Италии вывесили расистский баннер в адрес Балотелли

Болельщики сборной Италии выразили недовольство тем, что вернувшийся в команду Марио Балотелли мог надеть капитанскую повязку в товарищеском матче с Саудовской Аравией (2:1). Такую возможность до игры не исключил главный тренер итальянцев Роберто Манчини, отметивший, что Балотелли станет капитаном в игре, если будет заменен защитник Леонардо Бонуччи. Не всем фанатам это понравилось, и они вывесили соответствующий баннер.

– Мой капитан - итальянской крови, – гласила надпись на баннере, который намекал на ганское происхождение Балотелли. Стюарды оперативно сняли этот баннер.