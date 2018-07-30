Фанат "Реала" прорвался в сектор болельщиков "Барселоны" и стал задираться

Фанат "Реала" решил поиздевался над болельщиками "Барселоны" на их секторе.

Случай произошел во время матча International Champions Cup между сине-гранатовыми и "Тоттенхэмом" (2:2, пенальти - 5:3), прошедшем 29 июля в Пасадене (США).

Фанат "сливочных" начал танцевать в секторе с болельщиками "Барселоны", при этом демонстративно целуя эмблему "Реала". Поначалу поклонники сине-гранатовых спокойно реагировали на буйного поклонника мадридцев, но затем стали закидывать заклятого соперника стаканами и бутылками.