Фабио Капелло: "Италия всегда была выше Германии в вопросах тактики"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и сборной России Фабио Капелло отметил, что сборная Италии всегда была выше Германии в плане тактической вариативности. По словам специалиста, во вторник в товарищеском матче между этими соперниками у рулевого итальянской команды Джампьеро Вентуры будет прекрасная возможность проверить в деле молодых игроков.

– Исторически Италия всегда была выше Германии в вопросах тактической вариативности, – приводит TZ слова Капелло. – Итальянские тренеры и футболисты способны детально анализировать сильные и слабые стороны своих соперников. Во вторник будет очень важный матч, который предоставит главному тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре прекрасный шанс проверить в деле молодых игроков, так как специалист не сможет рассчитывать на нескольких важных футболистов основы.



Германия всегда была сложным противником, команда играет в свой лучший футбол. В больших матчах часто очень многое решают детали, как это было во встрече соперников на Euro-2016. С учетом того, как долго команды исполняли послематчевые пенальти, можно сказать, что Германии в прошлый раз немного повезло.