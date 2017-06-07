Евгений Селезнев: "Украине чуть-чуть не повезло в матче с Мальтой"

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев после товарищеского матча против Мальты (0:1) отметил, что нельзя обвинить команду в отсутствии желания. По его словам, сборной немного не повезло.

- Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше, - приводит "Террикон" слова Селезнева. - Тогда лучше будет и результат. А сегодня есть как есть, сами виноваты. Не могу сказать, что был плохой контроль мяча. Не получилось забить, хотя были моменты, в том числе и у меня. Где-то не повезло. Но претензии только к себе могу предъявить.

Думаю, не было таких людей, которые не бегали, не старались и не отдавались. Но не повезло сегодня чуть-чуть. Согласен, неприятно проигрывать Мальте. По уровню футболистов мы намного сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие игры. Главное, чтобы с Финляндией был другой результат.