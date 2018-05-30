Эстония с Кругловым победила Литву с Черных

Эстония обыграла Литву в товарищеском матче - 2:0. В составе эстонцев на поле появились Дмитрий Круглов (экс-"Торпедо" и "Локомотив") и Константин Васильев (экс-"Амкар"). За Литву полные матчи отыграли форвард "Динамо" Федор Черных и бывший игрок системы "Зенита" Овидиус Вербицкас.
Товарищеский матч
Эстония - Литва - 2:0 (2:0)
Голы: Ойямаа, 23 (1:0). Кяйт, 42 (2:0).
Эстония: Лепметс, Камс, Эльхи (Круглов, 72), Баранов (Антонов, 62), Метс, Вихманн, Пури, Дмитриев (Кальюмаэ, 62), Кяйт (Васильев, 72), Аньер (Зенев, 62), Ойямаа (Тамм, 81).
Литва: Шеткус, Янкаускас, Боровский, Гирдвайнис, Баравикас, Леймонас (Паулюс, 46), Вербицкас, Сливка (Лаукжемис, 75), Ласицкас (Урбис, 67), Черных, Новиков.
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Динамо Москва (футбол)
- Торпедо М
- Сборная Эстонии (футбол)
- Сборная Литвы
- Константин Васильев
- Федор Черных