20:52 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Эстония разгромила Хорватию

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Сборная Эстонии в товарищеском матче разгромила команду Хорватии со счетом 3:0.

Товарищеский матч

Эстония - Хорватия - 3:0 (1:0)

Голы: Лутс, 1 (1:0). Васильев, 81 (2:0). Зенев, 84 (3:0). 

Эстония: Аксалу (Мееритс, 46), Клаван, Тенисте (Меэл, 89), Калласте, Баранов, Метс, Лутс, Тоомет (Васильев, 78), Дмитриев (Антонов, 86), Кяйт, Аньер (Зенев, 70).

Хорватия: Калинич, Вида (Едвай, 85), Лешкович, Митрович, Перишич, Ковачич, Рог (Пиварич, 58), Брадарич (Бадель, 58), Крамарич, Чоп, Пьяца (Чорич, 65).

Предупреждение: Лешкович, 67. 

Судья: Клаттенбург (Англия).

28 марта. Таллин. Стадион A Le Coq Arena (Lillekula Arena).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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resifi

Это что такое было!!!!!!!!!

21:16

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