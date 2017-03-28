Эстония разгромила Хорватию

Сборная Эстонии в товарищеском матче разгромила команду Хорватии со счетом 3:0.
Товарищеский матч
Эстония - Хорватия - 3:0 (1:0)
Голы: Лутс, 1 (1:0). Васильев, 81 (2:0). Зенев, 84 (3:0).
Эстония: Аксалу (Мееритс, 46), Клаван, Тенисте (Меэл, 89), Калласте, Баранов, Метс, Лутс, Тоомет (Васильев, 78), Дмитриев (Антонов, 86), Кяйт, Аньер (Зенев, 70).
Хорватия: Калинич, Вида (Едвай, 85), Лешкович, Митрович, Перишич, Ковачич, Рог (Пиварич, 58), Брадарич (Бадель, 58), Крамарич, Чоп, Пьяца (Чорич, 65).
Предупреждение: Лешкович, 67.
Судья: Клаттенбург (Англия).
28 марта. Таллин. Стадион A Le Coq Arena (Lillekula Arena).
resifi
Это что такое было!!!!!!!!!
21:16