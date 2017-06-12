Эстония обыграла Латвию при судействе Левникова

Сборная Эстонии победила Латвию в товарищеском матче. В составах обеих команд появились футболисты, ранее игравшие в российских клубах. За латвийцев играли Олег Лайзанс (экс-"Енисей") и Виталий Максименко (экс-ЦСКА). За Эстонию на поле выходили Александр Дмитриев (экс-"Урал"), Константин Васильев (экс-"Амкар") и Дмитрий Круглов (экс-"Локомотив" и "Ростов").
Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Товарищеский матч
Латвия - Эстония - 1:2 (1:0)
Голы: Д.Икауниекс, 23 (1:0). Зенев, 52 (1:1). Пурье, 77 (1:2).
Латвия: Штейнборс, Горкшс, Соловьев, Ягодинский (Максименко, 46), Колесов, Лайзанс (Клюшкин, 57), Камеш, Индранс (Я.Икауниекс, 76), Казачок (Варданян, 57), Шабала (Ульдрикис, 65), Д.Икауниекс (Гутковский, 46).
Эстония: Мееритс, Тенисте, Калласте (Круглов, 69), Баранов, Метс, Вихманн, Дмитриев (Мошников, 84), Лутс, Тоомет (Пурье, 69), Кяйт (Васильев, 57), Аньер (Зенев, 46).
Предупреждения: Тоомет, 42. Калласте, 44. Варданян, 83.
Судья: ЛЕВНИКОВ (Россия).
serenky25
Опять акцент на судье..почему нельзя просто сказать...даже эстонцы решили...фашизм не пройдёт.
22:05