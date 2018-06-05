Еськов рассудит Иран и Литву, Лапочкин - Белоруссию и Венгрию

Россиянин Алексей Еськов назначен главным арбитром на товарищеский матч между сборными Ирана и Литвы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Встреча состоится в Москве 8 июня на тренировочном поле стадиона "Спартак" в Тушине.

Сергей Лапочкин будет обслуживтаь встречу Белоруссия - Венгрия. Помогать на бровках ему будут Вячеслав Семенов и Алексей Лебедев. Игра пройдет 6 июня в Бресте.