00:15 | Футбол — Товарищеские матчи

Еськов рассудит Иран и Литву, Лапочкин - Белоруссию и Венгрию


Россиянин Алексей Еськов назначен главным арбитром на товарищеский матч между сборными Ирана и Литвы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Встреча состоится в Москве 8 июня на тренировочном поле стадиона "Спартак" в Тушине.

Сергей Лапочкин будет обслуживтаь встречу Белоруссия - Венгрия. Помогать на бровках ему будут Вячеслав Семенов и Алексей Лебедев. Игра пройдет 6 июня в Бресте.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/207081

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