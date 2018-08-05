Эрнесто Вальверде: "В концовке "Милан" удивил нас"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Милана" (0:1) в матче Международного кубка чемпионов посетовал на плохую реализацию моментов. Единственный мяч во встрече каталонцы пропустили на 3-й компенсированной ко второму тайму минуте, отличился Андре Силва.

– Мы доминировали на протяжении всего матча, – цитирует Вальверде официальный сайт "Барселоны". – Мы не использовали свои моменты, а в концовке нас удивили. Мы довольны тем, как игроки из второй команды проявили себя в тех матчах, где им доверили сыграть. Ключевым было то, как они вели себя в непростых игровых моментах.

Мы надеялись на то, что Лангле, Артур и Малком смогут добавить нашей игре что-то. Во время турне по США мы увидели это.