13:39 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Эрик Дайер: "Я так и не понял, за что Эррера ударил меня локтем в лицо"

0
0
0

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрик Дайер после контрольного матча против Испании (2:2) отметил, что полузащитник соперника Андер Эррера ударил его локтем в лицо. По словам англичанина, причина поступка испанца так и осталась для него загадкой.

– Меня не беспокоит, когда кто-то во время матча бьет меня по ногам, – приводит Skу Sports слова Дайера. – Но в данном случае я отдал пас, а Эррера через некоторое время ударил меня локтем в лицо. Я не успел сориентироваться и так и не понял, почему испанец так поступил. Я не против того, чтобы играть жестко, но такие грязные приемы не красят футбол. Эррера отрицает свою вину, говорит, что не делал этого умышленно, однако у меня его поступок не вызывает никаких сомнений.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ