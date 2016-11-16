Эрик Дайер: "Я так и не понял, за что Эррера ударил меня локтем в лицо"

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Эрик Дайер после контрольного матча против Испании (2:2) отметил, что полузащитник соперника Андер Эррера ударил его локтем в лицо. По словам англичанина, причина поступка испанца так и осталась для него загадкой.

– Меня не беспокоит, когда кто-то во время матча бьет меня по ногам, – приводит Skу Sports слова Дайера. – Но в данном случае я отдал пас, а Эррера через некоторое время ударил меня локтем в лицо. Я не успел сориентироваться и так и не понял, почему испанец так поступил. Я не против того, чтобы играть жестко, но такие грязные приемы не красят футбол. Эррера отрицает свою вину, говорит, что не делал этого умышленно, однако у меня его поступок не вызывает никаких сомнений.