Эмилиано Ригони: "В день рождения играю впервые"

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони вышел на поле в товарищеском матче против "Слована" (0:0) в свой день рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 25 лет.

- Вам когда-нибудь доводилось играть в день рождения?

- Нет, такое совпадение случилось впервые. Я счастлив, что в этот день занимался любимым делом. Получил большое удовольствие!

- С первых минут казалось, что вы особенно заряжены на борьбу. Хотелось забить именно сегодня?

- Да, мы сделали все, чтобы победить, потому что всегда выходим на поле с таким настроем. Игра была сложной, и здорово, что мы сыграли вничью, а не проиграли - в таких играх, когда не получается забить, удача может улыбнуться сопернику. Хорошо, что мы продолжаем идти без поражений в контрольных матчах. Это важно с точки зрения командного духа.

- До игры с "Селтиком" 10-11 дней. План на игру был с конкретным прицелом на матч с шотландцами?

- Разумеется, во всех этих играх мы отрабатываем те или иные тренерские идеи, делаем то, что хочет видеть Мистер. Для нас сейчас - за то время, что осталось до встречи в Лиге Европы, - важно точно следовать его указаниям и улучшать игру каждый день. (Егор БЫЧКОВ)