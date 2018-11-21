Эквадор переиграл Панаму, Сальвадор одолел Гаити

Сборная Эквадора обыграла Панаму в товарищеском матче. Автором победного гола стал форвард Эннер Валенсия.

В другой встрече Сальвадор переиграл Гаити с минимальным счетом. Единственный гол забил Хоакин Ривас.

Товарищеские матчи

Панама - Эквадор - 1:2 (0:0)

Голы: Сифуэнте, 57 (0:1). Каммингс, 84 (1:1). Валенсия, 88 (1:2).

Эквадор: Бангера, Паредес, Нарваэс, Арреага, Кайседо, Интриаго, Мендес (Груэсо, 46), Вега, Боланьос (Пресиадо, 46), Ангуло (Валенсия, 60), Сифуэнте (Ибарра, 65).

Предупреждения: Арройо, 40. Карраскилья, 88.

Панама. Стадион "Estadio Rommel Fernandez".

Сальвадор - Гаити - 1:0 (1:0)

Гол: Ривас, 29.