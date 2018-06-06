Экс-игрок "МЮ" принес Норвегии победу над Панамой

Сборная Панамы проиграла в товарищеском матче Норвегии со счетом 0:1. Гол в матче забил экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Джошуа Кинг.



Панама является участником чемпионата мира-2018. В групповом турнире команда сыграет с Бельгией, Тунисом и Англией.



Товарищеский матч



Сборные

Норвегия - Панама - 1:0 (1:0)

Гол: Кинг, 4 (1:0).



Норвегия: Грютебуст (Нюланн, 45), Региниуссен, Линнес, Айер, Мелинг, Хенриксен, Фоссум (Захид, 89),

Йохансен (Сельнес, 77), Берге (Мидтсье, 45), Кинг (Камара, 45), Йонсен (Серлот, 60).



Панама: Пенедо, Р.Торрес (Каммингс, 58), Мачадо (Мурильо, 45), Эскобар, Дэвис, Купер, Гомес (Пиментель, 79), Годой, Барсенас (Кинтеро, 45), Родригес (Г.Торрес, 45), Перес (Диас, 58).



Предупреждения: Айер, 31. Мурильо, 59. Кинтеро, 88.



Судья: Гезюбюйюк (Голландия).



06 июня. Осло. Стадион "Ullevaal".