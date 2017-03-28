Египет разгромил Того, Люксембург проиграл Кабо-Верде

Сборная Египта в товарищеском матче на своем поле нанесла крупное поражение Того – 3:0. Один из мячей записал на свой счет полузащитник "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни. В другом поединке Камерун уступил Гвинее (1:2). Отметим, что в старте гостей вышел один из братьев Погба – Флорентен.

Люксембург дома проиграл Кабо-Верде (0:2). Марокко победил Тунис (1:0), а ЮАР и Ангола голов не забили (0:0).

Товарищеские матчи

Египет – Того – 3:0 (0:0)

Камерун – Гвинея – 1:2 (1:2)

Люксембург – Кабо-Верде – 0:2 (0:2)

Марокко – Тунис – 1:0 (1:0)

ЮАР – Ангола – 0:0