Египет и Колумбия разошлись миром

Сборные Египта и Колумбии сыграли вничью в товарищеском матче (0:0). Встреча прошла в Бергамо.

Команды готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Товарищеский матч

Египет - Колумбия - 0:0

Египет: Эль-Шенави (Эль-Хадари, 46), Фатхи, Абдель-Шафи, Хегази, Саад, Кахраба (Мохсен, 63), Хамед, Трезеге (Аль-Мухаммади, 57), Собхи (Варда, 66), Морси (Абдельазиз, 68), Саид (Шикабала, 80).

Колумбия: Оспина, Куадрадо (Мурильо, 46), Ариас, Мина (Мохика, 46), Фабра (Искиэрдо, 46), Санчес, Родригес, Лерма (Борха, 81), Урибе (Кинтеро, 63), Фалькао (Бакка, 66).

1 июня. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д’Италия".

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