Эдинсон Кавани: "Надеюсь, что Мбаппе быстро восстановится"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани после поражения от Франции в товарищеском матче (0:1) отметил, что команда готовилась к сложной игре. Также он выразил надежду, что Кильян Мбаппе​, который является его одноклубником по "ПСЖ", быстро восстановится от травмы.

– Мы играли против сильной команды, чемпионов мира, – цитирует L'Equipe Кавани. – Мы ожидали сложного матча. Это футбол, иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Надеюсь, у Мбаппе несерьезная травма, и он сможет быстро восстановиться, потому что в "ПСЖ" нам нужны все.