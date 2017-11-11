Эдгардо Бауса: "Саудовская Аравия не могла играть открыто с Португалией"

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эдгардо Бауса отметил, что его команда по делу проиграла Португалии со счетом 0:3 в товарищеском матче. По его словам, с таким соперником нельзя играть открыто.

– Мы играли против команды, которая уже действует слаженно, которая давно отрабатывает совместную работу, – цитирует A Bola Баусу, который готовит Саудовскую Аравию к ЧМ-2018. – Мы же только на начальном этапе работы. И эта разница была заметна. У нас есть время, чтобы подготовиться получше к чемпионату мира. Мы играли в пять защитников и одного форварда, поскольку понимали, что в открытый футбол играть с Португалией нельзя. Пробовали следовать своему плану.