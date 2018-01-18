Эдер - в атаке "Локомотива" на матч против "Люцерна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин огласил стартовый состав команды на товарищеский матч против "Люцерна". С первых минут в атаке железнодорожников сыграет нападающий Эдер.
"Локомотив": Коченков – Лысов, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Коломейцев – Эдер.
Наш стартовый состав на первый матч 2018 года #ЛокоЛюцерн!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 января 2018 г.
Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск). Даёшь первую победу в году! #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/EuI37rx2un