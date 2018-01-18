17:56 | Футбол — Товарищеские матчи

Эдер - в атаке "Локомотива" на матч против "Люцерна"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин огласил стартовый состав команды на товарищеский матч против "Люцерна". С первых минут в атаке железнодорожников сыграет нападающий Эдер.

"Локомотив": Коченков – Лысов, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Коломейцев – Эдер.

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